50 دولار جامايكي إلى كرونة آيسلندية

تحويل JMD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

50 jmd
44.48 isk

1.00000 JMD = 0.88959 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Icelandic Króna
1 JMD0.88959 ISK
5 JMD4.44796 ISK
10 JMD8.89591 ISK
20 JMD17.79182 ISK
50 JMD44.47955 ISK
100 JMD88.95910 ISK
250 JMD222.39775 ISK
500 JMD444.79550 ISK
1000 JMD889.59100 ISK
2000 JMD1779.18200 ISK
5000 JMD4447.95500 ISK
10000 JMD8895.91000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار جامايكي
1 ISK1.12411 JMD
5 ISK5.62055 JMD
10 ISK11.24110 JMD
20 ISK22.48220 JMD
50 ISK56.20550 JMD
100 ISK112.41100 JMD
250 ISK281.02750 JMD
500 ISK562.05500 JMD
1000 ISK1124.11000 JMD
2000 ISK2248.22000 JMD
5000 ISK5620.55000 JMD
10000 ISK11241.10000 JMD