كرونة آيسلندية إلى ليرة تركية

تحويل ISK إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٩٨٫٩٥ try

1.00000 ISK = 0.19895 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:36 UTC
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50+ currencies in one account

ISK إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.63381.437971.660150.962818.2917
1GBP1.1531411.22925102.1931.657951.914121.1102421.09
1USD0.9380.813504183.13451.348751.557150.9031517.1568
1INR0.01128240.00978540.012028710.01622370.01873050.01086370.206374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / ليرة تركية
1 ISK0.19895 TRY
5 ISK0.99474 TRY
10 ISK1.98949 TRY
20 ISK3.97898 TRY
50 ISK9.94745 TRY
100 ISK19.89490 TRY
250 ISK49.73725 TRY
500 ISK99.47450 TRY
1000 ISK198.94900 TRY
2000 ISK397.89800 TRY
5000 ISK994.74500 TRY
10000 ISK1989.49000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Icelandic Króna
1 TRY5.02640 ISK
5 TRY25.13200 ISK
10 TRY50.26400 ISK
20 TRY100.52800 ISK
50 TRY251.32000 ISK
100 TRY502.64000 ISK
250 TRY1256.60000 ISK
500 TRY2513.20000 ISK
1000 TRY5026.40000 ISK
2000 TRY10052.80000 ISK
5000 TRY25132.00000 ISK
10000 TRY50264.00000 ISK