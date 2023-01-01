Исландские кроны в турецкие лиры

Сконвертируйте ISK в TRY по реальному обменному курсу

1 000 isk
200,85 try

1.00000 ISK = 0.20085 TRY

Среднерыночный курс в 17:38 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса ISK к TRY

1 мин. назад 1 ISK → 0 TRY
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.0733588.971.45461.670710.9567518.5041
1GBP1.1633311.2487103.5051.692241.943651.1130221.5271
1USD0.931650.800833182.891.35521.556540.891417.2396
1INR0.01123970.009661390.012064210.01634940.01877840.0107540.207982

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for исландская крона

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Исландская крона / Турецкая лира
1 ISK0.20085 TRY
5 ISK1.00426 TRY
10 ISK2.00853 TRY
20 ISK4.01706 TRY
50 ISK10.04265 TRY
100 ISK20.08530 TRY
250 ISK50.21325 TRY
500 ISK100.42650 TRY
1000 ISK200.85300 TRY
2000 ISK401.70600 TRY
5000 ISK1004.26500 TRY
10000 ISK2008.53000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Исландская крона
1 TRY4.97877 ISK
5 TRY24.89385 ISK
10 TRY49.78770 ISK
20 TRY99.57540 ISK
50 TRY248.93850 ISK
100 TRY497.87700 ISK
250 TRY1244.69250 ISK
500 TRY2489.38500 ISK
1000 TRY4978.77000 ISK
2000 TRY9957.54000 ISK
5000 TRY24893.85000 ISK
10000 TRY49787.70000 ISK