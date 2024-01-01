5 исландских крон в турецкие лиры

Сконвертируйте ISK в TRY по реальному обменному курсу

5 isk
1,20 try

kr1,000 ISK = TL0,2402 TRY

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24210,2421
Низкий0,23390,2300
В среднем0,23760,2344
Изменить2.70%4.42%
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Соотношение 1 ISK к TRY

За последние 30 дней максимальный курс ISK к TRY составил 0,2421, а минимальный — 0,2339. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2376. Изменение курса ISK к TRY в процентном соотношении составило 2.70.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к TRY составил 0,2421, а минимальный — 0,2300. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2344. Изменение курса ISK к TRY в процентном соотношении составило 4.42.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Турецкая лира
1 ISK0,24021 TRY
5 ISK1,20106 TRY
10 ISK2,40211 TRY
20 ISK4,80422 TRY
50 ISK12,01055 TRY
100 ISK24,02110 TRY
250 ISK60,05275 TRY
500 ISK120,10550 TRY
1000 ISK240,21100 TRY
2000 ISK480,42200 TRY
5000 ISK1 201,05500 TRY
10000 ISK2 402,11000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Исландская крона
1 TRY4,16301 ISK
5 TRY20,81505 ISK
10 TRY41,63010 ISK
20 TRY83,26020 ISK
50 TRY208,15050 ISK
100 TRY416,30100 ISK
250 TRY1 040,75250 ISK
500 TRY2 081,50500 ISK
1000 TRY4 163,01000 ISK
2000 TRY8 326,02000 ISK
5000 TRY20 815,05000 ISK
10000 TRY41 630,10000 ISK