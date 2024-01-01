100 исландских крон в турецкие лиры

Сконвертируйте ISK в TRY по реальному обменному курсу

100 isk
24,22 try

kr1,000 ISK = TL0,2422 TRY

Среднерыночный курс в 22:29
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График изменения обменного курса ISK к TRY

1 мин. назад 0
Среднерыночный курс

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1 ISK в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,24340,2434
Низкий0,23810,2315
В среднем0,24060,2369
Изменение0.34%4.41%
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Соотношение 1 ISK к TRY

За последние 30 дней максимальный курс ISK к TRY составил 0,2434, а минимальный — 0,2381. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2406. Изменение курса ISK к TRY в процентном соотношении составило 0.34.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к TRY составил 0,2434, а минимальный — 0,2315. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2369. Изменение курса ISK к TRY в процентном соотношении составило 4.41.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9161,3241,3731,5190,7841,66418,301
1 EUR1,09211,4461,51,6580,8561,81719,983
1 SGD0,7550,69211,0371,1470,5921,25713,823
1 CAD0,7280,6670,96411,1060,5711,21213,326

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Турецкая лира
1 ISK0,24224 TRY
5 ISK1,21120 TRY
10 ISK2,42239 TRY
20 ISK4,84478 TRY
50 ISK12,11195 TRY
100 ISK24,22390 TRY
250 ISK60,55975 TRY
500 ISK121,11950 TRY
1000 ISK242,23900 TRY
2000 ISK484,47800 TRY
5000 ISK1 211,19500 TRY
10000 ISK2 422,39000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Исландская крона
1 TRY4,12815 ISK
5 TRY20,64075 ISK
10 TRY41,28150 ISK
20 TRY82,56300 ISK
50 TRY206,40750 ISK
100 TRY412,81500 ISK
250 TRY1 032,03750 ISK
500 TRY2 064,07500 ISK
1000 TRY4 128,15000 ISK
2000 TRY8 256,30000 ISK
5000 TRY20 640,75000 ISK
10000 TRY41 281,50000 ISK