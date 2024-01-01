İzlanda kronundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile ISK → TRY çevirin

1.000 isk
222,00 try

1.00000 ISK = 0.22200 TRY

07:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546451.0733589.10461.453691.653720.94894518.3336
1 GBP1.1700811.25585104.2551.700861.93491.1103421.4508
1 USD0.931650.796273183.01541.354351.540710.8841517.0807
1 INR0.01122280.009591880.01204610.01631440.01855940.01065040.205753

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Türk Lirası
1 ISK0.22200 TRY
5 ISK1.11001 TRY
10 ISK2.22001 TRY
20 ISK4.44002 TRY
50 ISK11.10005 TRY
100 ISK22.20010 TRY
250 ISK55.50025 TRY
500 ISK111.00050 TRY
1000 ISK222.00100 TRY
2000 ISK444.00200 TRY
5000 ISK1110.00500 TRY
10000 ISK2220.01000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / İzlanda Kronu
1 TRY4.50448 ISK
5 TRY22.52240 ISK
10 TRY45.04480 ISK
20 TRY90.08960 ISK
50 TRY225.22400 ISK
100 TRY450.44800 ISK
250 TRY1126.12000 ISK
500 TRY2252.24000 ISK
1000 TRY4504.48000 ISK
2000 TRY9008.96000 ISK
5000 TRY22522.40000 ISK
10000 TRY45044.80000 ISK