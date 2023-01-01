كرونة آيسلندية إلى روفيا مالديفية

تحويل ISK إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١١٣٫٤٢ mvr

1.00000 ISK = 0.11342 MVR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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ISK إلى MVR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 MVR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437741.659760.962718.2923
1GBP1.1535411.22955102.2181.658481.914591.1105121.1008
1USD0.93820.813306183.13451.348851.557150.903217.1614
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622490.01873050.01086430.206429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / روفيا جزر المالديف
1 ISK0.11342 MVR
5 ISK0.56709 MVR
10 ISK1.13418 MVR
20 ISK2.26836 MVR
50 ISK5.67090 MVR
100 ISK11.34180 MVR
250 ISK28.35450 MVR
500 ISK56.70900 MVR
1000 ISK113.41800 MVR
2000 ISK226.83600 MVR
5000 ISK567.09000 MVR
10000 ISK1134.18000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Icelandic Króna
1 MVR8.81695 ISK
5 MVR44.08475 ISK
10 MVR88.16950 ISK
20 MVR176.33900 ISK
50 MVR440.84750 ISK
100 MVR881.69500 ISK
250 MVR2204.23750 ISK
500 MVR4408.47500 ISK
1000 MVR8816.95000 ISK
2000 MVR17633.90000 ISK
5000 MVR44084.75000 ISK
10000 MVR88169.50000 ISK