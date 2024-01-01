İzlanda kronundan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile ISK → MVR çevirin

1.000 isk
111,17 mvr

1.00000 ISK = 0.11117 MVR

07:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.93171.347451.354351.540590.7960831.6437919.0316
1 EUR1.073311.446221.453621.653520.854431.7642820.4266
1 SGD0.7421430.69145911.005121.143340.5908071.2199314.1242
1 CAD0.7383620.6879360.99490511.137520.5877971.2137114.0522

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İzlanda kronundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Maldivler Rufiyaası
1 ISK0.11117 MVR
5 ISK0.55585 MVR
10 ISK1.11171 MVR
20 ISK2.22342 MVR
50 ISK5.55855 MVR
100 ISK11.11710 MVR
250 ISK27.79275 MVR
500 ISK55.58550 MVR
1000 ISK111.17100 MVR
2000 ISK222.34200 MVR
5000 ISK555.85500 MVR
10000 ISK1111.71000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / İzlanda Kronu
1 MVR8.99513 ISK
5 MVR44.97565 ISK
10 MVR89.95130 ISK
20 MVR179.90260 ISK
50 MVR449.75650 ISK
100 MVR899.51300 ISK
250 MVR2248.78250 ISK
500 MVR4497.56500 ISK
1000 MVR8995.13000 ISK
2000 MVR17990.26000 ISK
5000 MVR44975.65000 ISK
10000 MVR89951.30000 ISK