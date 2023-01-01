كرونة آيسلندية إلى ليو روماني

تحويل ISK إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
34.21 ron

1.00000 ISK = 0.03421 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 15:34 UTC
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ISK إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437831.659640.9628518.2978
1GBP1.1532711.22985102.2431.658211.914011.1104321.1024
1USD0.937750.813107183.13451.34831.55630.902917.1585
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621830.01872030.01086070.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Romanian Leu
1 ISK0.03421 RON
5 ISK0.17106 RON
10 ISK0.34212 RON
20 ISK0.68425 RON
50 ISK1.71061 RON
100 ISK3.42123 RON
250 ISK8.55307 RON
500 ISK17.10615 RON
1000 ISK34.21230 RON
2000 ISK68.42460 RON
5000 ISK171.06150 RON
10000 ISK342.12300 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Icelandic Króna
1 RON29.22920 ISK
5 RON146.14600 ISK
10 RON292.29200 ISK
20 RON584.58400 ISK
50 RON1461.46000 ISK
100 RON2922.92000 ISK
250 RON7307.30000 ISK
500 RON14614.60000 ISK
1000 RON29229.20000 ISK
2000 RON58458.40000 ISK
5000 RON146146.00000 ISK
10000 RON292292.00000 ISK