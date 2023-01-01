50 كرونة آيسلندية إلى ليو روماني

تحويل ISK إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

50 isk
1.69 ron

1.00000 ISK = 0.03385 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Romanian Leu
1 ISK0.03385 RON
5 ISK0.16925 RON
10 ISK0.33850 RON
20 ISK0.67700 RON
50 ISK1.69249 RON
100 ISK3.38498 RON
250 ISK8.46245 RON
500 ISK16.92490 RON
1000 ISK33.84980 RON
2000 ISK67.69960 RON
5000 ISK169.24900 RON
10000 ISK338.49800 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Icelandic Króna
1 RON29.54230 ISK
5 RON147.71150 ISK
10 RON295.42300 ISK
20 RON590.84600 ISK
50 RON1477.11500 ISK
100 RON2954.23000 ISK
250 RON7385.57500 ISK
500 RON14771.15000 ISK
1000 RON29542.30000 ISK
2000 RON59084.60000 ISK
5000 RON147711.50000 ISK
10000 RON295423.00000 ISK