ألف ليو روماني إلى كرونة آيسلندية

تحويل RON إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ron
٣٠٬٢٧٩٫٧٠ isk

1.00000 RON = 30.27970 ISK

Mid-market exchange rate at 14:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.074189.39121.468191.652720.9646518.8363
1GBP1.1536711.2392103.1321.693861.906751.1128921.7316
1USD0.9310.806972183.22431.36691.53870.898117.5368
1INR0.01118680.009696350.012015710.01642430.01848860.01079130.210717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Icelandic Króna
1 RON30.27970 ISK
5 RON151.39850 ISK
10 RON302.79700 ISK
20 RON605.59400 ISK
50 RON1513.98500 ISK
100 RON3027.97000 ISK
250 RON7569.92500 ISK
500 RON15139.85000 ISK
1000 RON30279.70000 ISK
2000 RON60559.40000 ISK
5000 RON151398.50000 ISK
10000 RON302797.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Romanian Leu
1 ISK0.03303 RON
5 ISK0.16513 RON
10 ISK0.33025 RON
20 ISK0.66051 RON
50 ISK1.65127 RON
100 ISK3.30254 RON
250 ISK8.25635 RON
500 ISK16.51270 RON
1000 ISK33.02540 RON
2000 ISK66.05080 RON
5000 ISK165.12700 RON
10000 ISK330.25400 RON