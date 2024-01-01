İzlanda kronundan Rumen leyine

Reel döviz kuru ile ISK → RON çevirin

1.000 isk
33,46 ron

1.00000 ISK = 0.03346 RON

07:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546251.0732589.09511.453661.653830.94918.3316
1 GBP1.170111.25585104.2541.700991.93521.1104321.4505
1 USD0.931750.796273183.01431.354451.540950.8842517.0805
1 INR0.0112240.0095920.012046110.01631590.01856250.01065180.205754

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Rumen Leyi
1 ISK0.03346 RON
5 ISK0.16731 RON
10 ISK0.33461 RON
20 ISK0.66922 RON
50 ISK1.67306 RON
100 ISK3.34612 RON
250 ISK8.36530 RON
500 ISK16.73060 RON
1000 ISK33.46120 RON
2000 ISK66.92240 RON
5000 ISK167.30600 RON
10000 ISK334.61200 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / İzlanda Kronu
1 RON29.88530 ISK
5 RON149.42650 ISK
10 RON298.85300 ISK
20 RON597.70600 ISK
50 RON1494.26500 ISK
100 RON2988.53000 ISK
250 RON7471.32500 ISK
500 RON14942.65000 ISK
1000 RON29885.30000 ISK
2000 RON59770.60000 ISK
5000 RON149426.50000 ISK
10000 RON298853.00000 ISK