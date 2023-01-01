كرونة آيسلندية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل ISK إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
57.37 hkd

1.00000 ISK = 0.05737 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:29 UTC
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ISK إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.06688.62141.437451.659790.9627518.3033
1GBP1.1534711.2297102.231.658191.914671.110521.1141
1USD0.938150.813206183.13451.348451.557030.903117.1701
1INR0.0112840.009781820.012028710.01622010.0187290.01086310.206534

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار هونغ كونغ
1 ISK0.05737 HKD
5 ISK0.28687 HKD
10 ISK0.57374 HKD
20 ISK1.14748 HKD
50 ISK2.86870 HKD
100 ISK5.73740 HKD
250 ISK14.34350 HKD
500 ISK28.68700 HKD
1000 ISK57.37400 HKD
2000 ISK114.74800 HKD
5000 ISK286.87000 HKD
10000 ISK573.74000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Icelandic Króna
100 HKD1742.95000 ISK
200 HKD3485.90000 ISK
300 HKD5228.85000 ISK
500 HKD8714.75000 ISK
1000 HKD17429.50000 ISK
2000 HKD34859.00000 ISK
2500 HKD43573.75000 ISK
3000 HKD52288.50000 ISK
4000 HKD69718.00000 ISK
5000 HKD87147.50000 ISK
10000 HKD174295.00000 ISK
20000 HKD348590.00000 ISK