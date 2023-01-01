10 كرونة آيسلندية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل ISK إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ isk
٠٫٥٦ hkd

1.00000 ISK = 0.05643 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار هونغ كونغ
1 ISK0.05643 HKD
5 ISK0.28215 HKD
10 ISK0.56430 HKD
20 ISK1.12860 HKD
50 ISK2.82151 HKD
100 ISK5.64302 HKD
250 ISK14.10755 HKD
500 ISK28.21510 HKD
1000 ISK56.43020 HKD
2000 ISK112.86040 HKD
5000 ISK282.15100 HKD
10000 ISK564.30200 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / Icelandic Króna
100 HKD1772.10000 ISK
200 HKD3544.20000 ISK
300 HKD5316.30000 ISK
500 HKD8860.50000 ISK
1000 HKD17721.00000 ISK
2000 HKD35442.00000 ISK
2500 HKD44302.50000 ISK
3000 HKD53163.00000 ISK
4000 HKD70884.00000 ISK
5000 HKD88605.00000 ISK
10000 HKD177210.00000 ISK
20000 HKD354420.00000 ISK