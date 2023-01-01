كرونة آيسلندية إلى بولا بوتسواني

تحويل ISK إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
100.13 bwp

1.00000 ISK = 0.10013 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:26 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

ISK إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BWP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866751.066488.65461.437451.659250.962718.3037
1GBP1.1537411.2304102.2891.658521.914421.110721.1186
1USD0.93770.812744183.13451.347951.555940.902717.164
1INR0.01127970.009776250.012028710.01621410.01871590.01085830.206461

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Botswanan Pula
1 ISK0.10013 BWP
5 ISK0.50067 BWP
10 ISK1.00133 BWP
20 ISK2.00266 BWP
50 ISK5.00665 BWP
100 ISK10.01330 BWP
250 ISK25.03325 BWP
500 ISK50.06650 BWP
1000 ISK100.13300 BWP
2000 ISK200.26600 BWP
5000 ISK500.66500 BWP
10000 ISK1001.33000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Icelandic Króna
1 BWP9.98676 ISK
5 BWP49.93380 ISK
10 BWP99.86760 ISK
20 BWP199.73520 ISK
50 BWP499.33800 ISK
100 BWP998.67600 ISK
250 BWP2496.69000 ISK
500 BWP4993.38000 ISK
1000 BWP9986.76000 ISK
2000 BWP19973.52000 ISK
5000 BWP49933.80000 ISK
10000 BWP99867.60000 ISK