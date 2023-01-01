1 بولا بوتسواني إلى كرونة آيسلندية

تحويل BWP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١ bwp
٩٫٧٦ isk

1.00000 BWP = 9.75641 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 8:50 UTC
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BWP إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.079689.28131.467991.670430.954518.4823
1GBP1.1701411.2633104.4731.717771.954671.116921.6272
1USD0.926250.791578182.69851.359751.547270.884217.1196
1INR0.01120060.009571850.012092110.01644230.01870980.01069190.207012

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Icelandic Króna
1 BWP9.75641 ISK
5 BWP48.78205 ISK
10 BWP97.56410 ISK
20 BWP195.12820 ISK
50 BWP487.82050 ISK
100 BWP975.64100 ISK
250 BWP2439.10250 ISK
500 BWP4878.20500 ISK
1000 BWP9756.41000 ISK
2000 BWP19512.82000 ISK
5000 BWP48782.05000 ISK
10000 BWP97564.10000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Botswanan Pula
1 ISK0.10250 BWP
5 ISK0.51249 BWP
10 ISK1.02497 BWP
20 ISK2.04994 BWP
50 ISK5.12485 BWP
100 ISK10.24970 BWP
250 ISK25.62425 BWP
500 ISK51.24850 BWP
1000 ISK102.49700 BWP
2000 ISK204.99400 BWP
5000 ISK512.48500 BWP
10000 ISK1024.97000 BWP