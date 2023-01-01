20 كرونة آيسلندية إلى بولا بوتسواني

تحويل ISK إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ isk
١٫٩٨ bwp

1.00000 ISK = 0.09906 BWP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى BWP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 BWP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Botswanan Pula
1 ISK0.09906 BWP
5 ISK0.49530 BWP
10 ISK0.99061 BWP
20 ISK1.98122 BWP
50 ISK4.95304 BWP
100 ISK9.90608 BWP
250 ISK24.76520 BWP
500 ISK49.53040 BWP
1000 ISK99.06080 BWP
2000 ISK198.12160 BWP
5000 ISK495.30400 BWP
10000 ISK990.60800 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Icelandic Króna
1 BWP10.09480 ISK
5 BWP50.47400 ISK
10 BWP100.94800 ISK
20 BWP201.89600 ISK
50 BWP504.74000 ISK
100 BWP1009.48000 ISK
250 BWP2523.70000 ISK
500 BWP5047.40000 ISK
1000 BWP10094.80000 ISK
2000 BWP20189.60000 ISK
5000 BWP50474.00000 ISK
10000 BWP100948.00000 ISK