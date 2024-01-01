İzlanda kronundan Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile ISK → BWP çevirin

1.000 isk
99,27 bwp

1.00000 ISK = 0.09927 BWP

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.93181.347351.354251.539880.7956081.6429819.0304
1 EUR1.0731511.445911.453311.652530.853821.7631620.4225
1 SGD0.7421980.69160711.005121.14290.5904991.2194214.1243
1 CAD0.7384160.6880830.99490511.137070.587491.213214.0524

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İzlanda kronundan Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Botsvana Pulası
1 ISK0.09927 BWP
5 ISK0.49633 BWP
10 ISK0.99265 BWP
20 ISK1.98530 BWP
50 ISK4.96326 BWP
100 ISK9.92651 BWP
250 ISK24.81627 BWP
500 ISK49.63255 BWP
1000 ISK99.26510 BWP
2000 ISK198.53020 BWP
5000 ISK496.32550 BWP
10000 ISK992.65100 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / İzlanda Kronu
1 BWP10.07400 ISK
5 BWP50.37000 ISK
10 BWP100.74000 ISK
20 BWP201.48000 ISK
50 BWP503.70000 ISK
100 BWP1007.40000 ISK
250 BWP2518.50000 ISK
500 BWP5037.00000 ISK
1000 BWP10074.00000 ISK
2000 BWP20148.00000 ISK
5000 BWP50370.00000 ISK
10000 BWP100740.00000 ISK