Исландские кроны в ботсванские пулы

Сконвертируйте ISK в BWP по реальному обменному курсу

1000 isk
101.83 bwp

1.00000 ISK = 0.10183 BWP

Среднерыночный курс в 17:27 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса ISK к BWP

1 мин. назад 1 ISK → 0 BWP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85971.073388.94741.454591.670640.956718.507
1GBP1.163211.2485103.4671.692031.943341.1128321.528
1USD0.93170.800961182.87281.355251.556540.8913517.2431
1INR0.01124260.009664950.012066710.01635340.01878230.01075560.208067

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for исландская крона

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Исландская крона / Ботсванская пула
1 ISK0.10183 BWP
5 ISK0.50914 BWP
10 ISK1.01828 BWP
20 ISK2.03656 BWP
50 ISK5.09140 BWP
100 ISK10.18280 BWP
250 ISK25.45700 BWP
500 ISK50.91400 BWP
1000 ISK101.82800 BWP
2000 ISK203.65600 BWP
5000 ISK509.14000 BWP
10000 ISK1018.28000 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Исландская крона
1 BWP9.82046 ISK
5 BWP49.10230 ISK
10 BWP98.20460 ISK
20 BWP196.40920 ISK
50 BWP491.02300 ISK
100 BWP982.04600 ISK
250 BWP2455.11500 ISK
500 BWP4910.23000 ISK
1000 BWP9820.46000 ISK
2000 BWP19640.92000 ISK
5000 BWP49102.30000 ISK
10000 BWP98204.60000 ISK