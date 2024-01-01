5 ботсванских пул в исландские кроны
Сконвертируйте BWP в ISK по реальному обменному курсу
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|1 BWP в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|10,3178
|10,3178
|Низкий
|10,1293
|10,0136
|В среднем
|10,2036
|10,1965
|Изменить
|-1.04%
|-0.17%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BWP к ISK
За последние 30 дней максимальный курс BWP к ISK составил 10,3178, а минимальный — 10,1293. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 10,2036. Изменение курса BWP к ISK в процентном соотношении составило -1.04.
За последние 90 дней максимальный курс BWP к ISK составил 10,3178, а минимальный — 10,0136. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 10,1965. Изменение курса BWP к ISK в процентном соотношении составило -0.17.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из ботсванских пул в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BWP из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BWP в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Ботсванская пула / Исландская крона
|1 BWP
|10,17910 ISK
|5 BWP
|50,89550 ISK
|10 BWP
|101,79100 ISK
|20 BWP
|203,58200 ISK
|50 BWP
|508,95500 ISK
|100 BWP
|1 017,91000 ISK
|250 BWP
|2 544,77500 ISK
|500 BWP
|5 089,55000 ISK
|1000 BWP
|10 179,10000 ISK
|2000 BWP
|20 358,20000 ISK
|5000 BWP
|50 895,50000 ISK
|10000 BWP
|101 791,00000 ISK