5 000 исландских крон в ботсванские пулы

Сконвертируйте ISK в BWP по реальному обменному курсу

5 000 isk
491,57 bwp

kr1,000 ISK = P0,09831 BWP

Среднерыночный курс в 20:49
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1 ISK в BWPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09870,0999
Низкий0,09690,0969
В среднем0,09800,0981
Изменить1.13%0.24%
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Соотношение 1 ISK к BWP

За последние 30 дней максимальный курс ISK к BWP составил 0,0987, а минимальный — 0,0969. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0980. Изменение курса ISK к BWP в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к BWP составил 0,0999, а минимальный — 0,0969. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0981. Изменение курса ISK к BWP в процентном соотношении составило 0.24.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7751,66518,276
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,887
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,586
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,308

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в ботсванские пулы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Ботсванская пула
1 ISK0,09831 BWP
5 ISK0,49157 BWP
10 ISK0,98314 BWP
20 ISK1,96629 BWP
50 ISK4,91572 BWP
100 ISK9,83144 BWP
250 ISK24,57860 BWP
500 ISK49,15720 BWP
1000 ISK98,31440 BWP
2000 ISK196,62880 BWP
5000 ISK491,57200 BWP
10000 ISK983,14400 BWP
Обменные курсы Ботсванская пула / Исландская крона
1 BWP10,17150 ISK
5 BWP50,85750 ISK
10 BWP101,71500 ISK
20 BWP203,43000 ISK
50 BWP508,57500 ISK
100 BWP1 017,15000 ISK
250 BWP2 542,87500 ISK
500 BWP5 085,75000 ISK
1000 BWP10 171,50000 ISK
2000 BWP20 343,00000 ISK
5000 BWP50 857,50000 ISK
10000 BWP101 715,00000 ISK