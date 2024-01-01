5 000 исландских крон в ботсванские пулы
Сконвертируйте ISK в BWP по реальному обменному курсу
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|1 ISK в BWP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0987
|0,0999
|Низкий
|0,0969
|0,0969
|В среднем
|0,0980
|0,0981
|Изменить
|1.13%
|0.24%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к BWP
За последние 30 дней максимальный курс ISK к BWP составил 0,0987, а минимальный — 0,0969. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0980. Изменение курса ISK к BWP в процентном соотношении составило 1.13.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к BWP составил 0,0999, а минимальный — 0,0969. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0981. Изменение курса ISK к BWP в процентном соотношении составило 0.24.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в ботсванские пулы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и BWP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в BWP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Ботсванская пула / Исландская крона
|1 BWP
|10,17150 ISK
|5 BWP
|50,85750 ISK
|10 BWP
|101,71500 ISK
|20 BWP
|203,43000 ISK
|50 BWP
|508,57500 ISK
|100 BWP
|1 017,15000 ISK
|250 BWP
|2 542,87500 ISK
|500 BWP
|5 085,75000 ISK
|1000 BWP
|10 171,50000 ISK
|2000 BWP
|20 343,00000 ISK
|5000 BWP
|50 857,50000 ISK
|10000 BWP
|101 715,00000 ISK