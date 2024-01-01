История обменного курса исландская крона–ботсванские пулы

Обменный курс исландская крона/ботсванские пулы сейчас составляет 0,098, отражая изменение в размере 0.075% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.054% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/ботсванские пулы колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,099, и минимумом, равным 0,098, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.493% уменьшение стоимости.