سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى البولا البوتسوانانية

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البولا البوتسوانانية حاليًا 0.11527 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 1.313% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.293% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى البولا البوتسوانانية بين أعلى مستوى 0.116519 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.113471 في 21-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 1.417%.