История обменного курса ботсванская пула–исландские кроны

Обменный курс ботсванская пула/исландские кроны сейчас составляет 10,179, отражая изменение в размере 0.127% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость ботсванская пула оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.038% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс ботсванская пула/исландские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 10,202, и минимумом, равным 10,100, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.494% увеличение стоимости.