كرونة آيسلندية إلى سوم أوزبكستاني

تحويل ISK إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
89494.70 uzs

1.00000 ISK = 89.49470 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:37 UTC
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ISK إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.64631.438171.660260.9629518.2971
1GBP1.15311.2294102.2061.658151.914211.1102821.0958
1USD0.937850.813405183.13451.348751.557030.90317.1594
1INR0.01128080.00978420.012028710.01622370.0187290.01086190.206405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Uzbekistan Som
1 ISK89.49470 UZS
5 ISK447.47350 UZS
10 ISK894.94700 UZS
20 ISK1789.89400 UZS
50 ISK4474.73500 UZS
100 ISK8949.47000 UZS
250 ISK22373.67500 UZS
500 ISK44747.35000 UZS
1000 ISK89494.70000 UZS
2000 ISK178989.40000 UZS
5000 ISK447473.50000 UZS
10000 ISK894947.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / Icelandic Króna
1 UZS0.01117 ISK
5 UZS0.05587 ISK
10 UZS0.11174 ISK
20 UZS0.22348 ISK
50 UZS0.55869 ISK
100 UZS1.11738 ISK
250 UZS2.79345 ISK
500 UZS5.58690 ISK
1000 UZS11.17380 ISK
2000 UZS22.34760 ISK
5000 UZS55.86900 ISK
10000 UZS111.73800 ISK