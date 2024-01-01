İzlanda kronundan Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile ISK → UZS çevirin

1.000 isk
89.984,80 uzs

1.00000 ISK = 89.98480 UZS

07:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931751.347451.354451.540710.7964641.6437919.0299
1 EUR1.0732511.446151.453661.653570.8547851.764220.4238
1 SGD0.7421430.69149111.005191.143430.591091.2199314.1229
1 CAD0.7383070.6879170.99483211.137520.5880351.2136214.0499

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İzlanda kronundan Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Özbekistan Somu
1 ISK89.98480 UZS
5 ISK449.92400 UZS
10 ISK899.84800 UZS
20 ISK1799.69600 UZS
50 ISK4499.24000 UZS
100 ISK8998.48000 UZS
250 ISK22496.20000 UZS
500 ISK44992.40000 UZS
1000 ISK89984.80000 UZS
2000 ISK179969.60000 UZS
5000 ISK449924.00000 UZS
10000 ISK899848.00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / İzlanda Kronu
1 UZS0.01111 ISK
5 UZS0.05556 ISK
10 UZS0.11113 ISK
20 UZS0.22226 ISK
50 UZS0.55565 ISK
100 UZS1.11130 ISK
250 UZS2.77825 ISK
500 UZS5.55650 ISK
1000 UZS11.11300 ISK
2000 UZS22.22600 ISK
5000 UZS55.56500 ISK
10000 UZS111.13000 ISK