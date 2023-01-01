100 Özbekistan somundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile UZS → ISK çevirin

100 uzs
1,13 isk

1.00000 UZS = 0.01129 ISK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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UZS → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 UZS → 0 ISK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Özbekistan somundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Özbekistan somu

UZS → USD

UZS → EUR

UZS → GBP

UZS → INR

UZS → JPY

UZS → RUB

UZS → AUD

UZS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Özbekistan Somu / İzlanda Kronu
1 UZS0.01129 ISK
5 UZS0.05645 ISK
10 UZS0.11290 ISK
20 UZS0.22579 ISK
50 UZS0.56448 ISK
100 UZS1.12896 ISK
250 UZS2.82240 ISK
500 UZS5.64480 ISK
1000 UZS11.28960 ISK
2000 UZS22.57920 ISK
5000 UZS56.44800 ISK
10000 UZS112.89600 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Özbekistan Somu
1 ISK88.57680 UZS
5 ISK442.88400 UZS
10 ISK885.76800 UZS
20 ISK1771.53600 UZS
50 ISK4428.84000 UZS
100 ISK8857.68000 UZS
250 ISK22144.20000 UZS
500 ISK44288.40000 UZS
1000 ISK88576.80000 UZS
2000 ISK177153.60000 UZS
5000 ISK442884.00000 UZS
10000 ISK885768.00000 UZS