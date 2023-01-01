500 Özbekistan somundan İzlanda kronuna
Reel döviz kuru ile UZS → ISK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Özbekistan somundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UZS → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İzlanda Kronu / Özbekistan Somu
|1 ISK
|88.57680 UZS
|5 ISK
|442.88400 UZS
|10 ISK
|885.76800 UZS
|20 ISK
|1771.53600 UZS
|50 ISK
|4428.84000 UZS
|100 ISK
|8857.68000 UZS
|250 ISK
|22144.20000 UZS
|500 ISK
|44288.40000 UZS
|1000 ISK
|88576.80000 UZS
|2000 ISK
|177153.60000 UZS
|5000 ISK
|442884.00000 UZS
|10000 ISK
|885768.00000 UZS