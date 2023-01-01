كرونة آيسلندية إلى فرنك غيني

تحويل ISK إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٦٣٬٠٢٧ gnf

1.00000 ISK = 63.02700 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:28 UTC
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ISK إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 GNF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0661588.63381.437331.659640.962518.2988
1GBP1.1536711.23005102.261.658291.914771.1104121.1118
1USD0.937950.812975183.13451.348151.556660.902817.1634
1INR0.01128240.009779030.012028710.01621650.01872460.01085950.206453

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Guinean Franc
1 ISK63.02700 GNF
5 ISK315.13500 GNF
10 ISK630.27000 GNF
20 ISK1260.54000 GNF
50 ISK3151.35000 GNF
100 ISK6302.70000 GNF
250 ISK15756.75000 GNF
500 ISK31513.50000 GNF
1000 ISK63027.00000 GNF
2000 ISK126054.00000 GNF
5000 ISK315135.00000 GNF
10000 ISK630270.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / Icelandic Króna
1 GNF0.01587 ISK
5 GNF0.07933 ISK
10 GNF0.15866 ISK
20 GNF0.31732 ISK
50 GNF0.79331 ISK
100 GNF1.58662 ISK
250 GNF3.96655 ISK
500 GNF7.93310 ISK
1000 GNF15.86620 ISK
2000 GNF31.73240 ISK
5000 GNF79.33100 ISK
10000 GNF158.66200 ISK