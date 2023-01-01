5000 كرونة آيسلندية إلى فرنك غيني

تحويل ISK إلى GNF بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ isk
٣٠٩٬٧٤٠ gnf

1.00000 ISK = 61.94790 GNF

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ISK إلى GNF مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 GNF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك غيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GNF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GNF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Guinean Franc
1 ISK61.94790 GNF
5 ISK309.73950 GNF
10 ISK619.47900 GNF
20 ISK1238.95800 GNF
50 ISK3097.39500 GNF
100 ISK6194.79000 GNF
250 ISK15486.97500 GNF
500 ISK30973.95000 GNF
1000 ISK61947.90000 GNF
2000 ISK123895.80000 GNF
5000 ISK309739.50000 GNF
10000 ISK619479.00000 GNF
معدلات التحويل Guinean Franc / Icelandic Króna
1 GNF0.01614 ISK
5 GNF0.08071 ISK
10 GNF0.16143 ISK
20 GNF0.32285 ISK
50 GNF0.80713 ISK
100 GNF1.61426 ISK
250 GNF4.03565 ISK
500 GNF8.07130 ISK
1000 GNF16.14260 ISK
2000 GNF32.28520 ISK
5000 GNF80.71300 ISK
10000 GNF161.42600 ISK