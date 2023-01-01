كرونة آيسلندية إلى بات تايلاندي

تحويل ISK إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٦٥٫٣٧ thb

1.00000 ISK = 0.26537 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:36 UTC
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ISK إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0661588.63381.437971.660150.962818.2917
1GBP1.1531411.22925102.1931.657951.914121.1102421.09
1USD0.9380.813504183.13451.348751.557150.9031517.1568
1INR0.01128240.00978540.012028710.01622370.01873050.01086370.206374

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / باهت تايلندي
1 ISK0.26537 THB
5 ISK1.32686 THB
10 ISK2.65371 THB
20 ISK5.30742 THB
50 ISK13.26855 THB
100 ISK26.53710 THB
250 ISK66.34275 THB
500 ISK132.68550 THB
1000 ISK265.37100 THB
2000 ISK530.74200 THB
5000 ISK1326.85500 THB
10000 ISK2653.71000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / Icelandic Króna
1 THB3.76832 ISK
5 THB18.84160 ISK
10 THB37.68320 ISK
20 THB75.36640 ISK
50 THB188.41600 ISK
100 THB376.83200 ISK
250 THB942.08000 ISK
500 THB1884.16000 ISK
1000 THB3768.32000 ISK
2000 THB7536.64000 ISK
5000 THB18841.60000 ISK
10000 THB37683.20000 ISK