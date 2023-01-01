كرونة آيسلندية إلى ريال سعودي

تحويل ISK إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٧٫٥٢ sar

1.00000 ISK = 0.02752 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:35 UTC
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ISK إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0662588.64221.437841.659790.9628518.2889
1GBP1.1531411.2295102.2141.657981.913921.110321.089
1USD0.93790.813339183.13451.34851.556660.90317.1525
1INR0.01128130.009783410.012028710.01622070.01872460.01086190.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / ريال سعودي
1 ISK0.02752 SAR
5 ISK0.13762 SAR
10 ISK0.27524 SAR
20 ISK0.55048 SAR
50 ISK1.37620 SAR
100 ISK2.75240 SAR
250 ISK6.88100 SAR
500 ISK13.76200 SAR
1000 ISK27.52400 SAR
2000 ISK55.04800 SAR
5000 ISK137.62000 SAR
10000 ISK275.24000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Icelandic Króna
1 SAR36.33190 ISK
5 SAR181.65950 ISK
10 SAR363.31900 ISK
20 SAR726.63800 ISK
50 SAR1816.59500 ISK
100 SAR3633.19000 ISK
250 SAR9082.97500 ISK
500 SAR18165.95000 ISK
1000 SAR36331.90000 ISK
2000 SAR72663.80000 ISK
5000 SAR181659.50000 ISK
10000 SAR363319.00000 ISK