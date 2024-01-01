İzlanda kronundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile ISK → SAR çevirin

1.000 isk
27,07 sar

1.00000 ISK = 0.02707 SAR

07:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931751.347451.354451.540950.7962731.6440619.0283
1 EUR1.0732511.446151.453661.653830.8546251.7644920.4221
1 SGD0.7421430.69149111.005191.143610.5909481.2201314.1217
1 CAD0.7383070.6879170.99483211.137690.5878941.2138214.0487

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İzlanda kronundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Arabistan Riyali
1 ISK0.02707 SAR
5 ISK0.13534 SAR
10 ISK0.27067 SAR
20 ISK0.54134 SAR
50 ISK1.35335 SAR
100 ISK2.70670 SAR
250 ISK6.76675 SAR
500 ISK13.53350 SAR
1000 ISK27.06700 SAR
2000 ISK54.13400 SAR
5000 ISK135.33500 SAR
10000 ISK270.67000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / İzlanda Kronu
1 SAR36.94540 ISK
5 SAR184.72700 ISK
10 SAR369.45400 ISK
20 SAR738.90800 ISK
50 SAR1847.27000 ISK
100 SAR3694.54000 ISK
250 SAR9236.35000 ISK
500 SAR18472.70000 ISK
1000 SAR36945.40000 ISK
2000 SAR73890.80000 ISK
5000 SAR184727.00000 ISK
10000 SAR369454.00000 ISK