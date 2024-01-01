2.000 Arabistan riyalinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile SAR → ISK çevirin

2.000 sar
73.890 isk

1,000SR SAR = 36,95kr ISK

08:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek36,944537,2914
Düşük36,438436,4384
Ortalama36,702536,8877
Değişim0.29%-0.78%
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1 SAR → ISK istatistikleri

SAR → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 36,9445, en düşük 36,4384 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 36,7025 oldu. SAR → ISK kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

SAR → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 37,2914, en düşük 36,4384 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 36,8877 oldu. SAR → ISK kurundaki değişiklik -0.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,741278,91,3880,92558,0561,5360,786
1 INR0,01213,3310,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,339200,95810,66741,8321,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / İzlanda Kronu
1 SAR36,94500 ISK
5 SAR184,72500 ISK
10 SAR369,45000 ISK
20 SAR738,90000 ISK
50 SAR1.847,25000 ISK
100 SAR3.694,50000 ISK
250 SAR9.236,25000 ISK
500 SAR18.472,50000 ISK
1000 SAR36.945,00000 ISK
2000 SAR73.890,00000 ISK
5000 SAR184.725,00000 ISK
10000 SAR369.450,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Arabistan Riyali
1 ISK0,02707 SAR
5 ISK0,13534 SAR
10 ISK0,27067 SAR
20 ISK0,54135 SAR
50 ISK1,35337 SAR
100 ISK2,70673 SAR
250 ISK6,76683 SAR
500 ISK13,53365 SAR
1000 ISK27,06730 SAR
2000 ISK54,13460 SAR
5000 ISK135,33650 SAR
10000 ISK270,67300 SAR