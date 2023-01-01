كرونة آيسلندية إلى كيب لاوي

تحويل ISK إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٤٦٬٤٢٦ lak

1.00000 ISK = 146.42600 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
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ISK إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066288.6381.437931.660230.9624518.3
1GBP1.153611.2297102.231.658431.914821.1102821.1063
1USD0.93790.813206183.13451.348651.557150.902917.1638
1INR0.01128180.009781820.012028710.01622250.01873050.01086070.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / كيب لاوسي
1 ISK146.42600 LAK
5 ISK732.13000 LAK
10 ISK1464.26000 LAK
20 ISK2928.52000 LAK
50 ISK7321.30000 LAK
100 ISK14642.60000 LAK
250 ISK36606.50000 LAK
500 ISK73213.00000 LAK
1000 ISK146426.00000 LAK
2000 ISK292852.00000 LAK
5000 ISK732130.00000 LAK
10000 ISK1464260.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Icelandic Króna
1 LAK0.00683 ISK
5 LAK0.03415 ISK
10 LAK0.06829 ISK
20 LAK0.13659 ISK
50 LAK0.34147 ISK
100 LAK0.68294 ISK
250 LAK1.70734 ISK
500 LAK3.41469 ISK
1000 LAK6.82937 ISK
2000 LAK13.65874 ISK
5000 LAK34.14685 ISK
10000 LAK68.29370 ISK