2000 كرونة آيسلندية إلى كيب لاوي

تحويل ISK إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

2000 isk
298388 lak

1.00000 ISK = 149.19400 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / كيب لاوسي
1 ISK149.19400 LAK
5 ISK745.97000 LAK
10 ISK1491.94000 LAK
20 ISK2983.88000 LAK
50 ISK7459.70000 LAK
100 ISK14919.40000 LAK
250 ISK37298.50000 LAK
500 ISK74597.00000 LAK
1000 ISK149194.00000 LAK
2000 ISK298388.00000 LAK
5000 ISK745970.00000 LAK
10000 ISK1491940.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Icelandic Króna
1 LAK0.00670 ISK
5 LAK0.03351 ISK
10 LAK0.06703 ISK
20 LAK0.13405 ISK
50 LAK0.33513 ISK
100 LAK0.67027 ISK
250 LAK1.67567 ISK
500 LAK3.35134 ISK
1000 LAK6.70268 ISK
2000 LAK13.40536 ISK
5000 LAK33.51340 ISK
10000 LAK67.02680 ISK