1 كرونة آيسلندية إلى كيب لاوي
تحويل ISK إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كيب لاوي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Icelandic Króna / كيب لاوسي
|1 ISK
|149.19400 LAK
|5 ISK
|745.97000 LAK
|10 ISK
|1491.94000 LAK
|20 ISK
|2983.88000 LAK
|50 ISK
|7459.70000 LAK
|100 ISK
|14919.40000 LAK
|250 ISK
|37298.50000 LAK
|500 ISK
|74597.00000 LAK
|1000 ISK
|149194.00000 LAK
|2000 ISK
|298388.00000 LAK
|5000 ISK
|745970.00000 LAK
|10000 ISK
|1491940.00000 LAK