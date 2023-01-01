كرونة آيسلندية إلى كوردبا نيكاراغوا

تحويل ISK إلى NIO بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٦٨٫٥١ nio

1.00000 ISK = 0.26851 NIO

متوسط سعر صرف السوق عند 15:33 UTC
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ISK إلى NIO مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 NIO
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0662588.64221.437941.659920.9629518.2987
1GBP1.1533411.2299102.2471.658641.914691.110621.1072
1USD0.937850.813074183.13451.34861.556780.903117.1617
1INR0.01128130.009780230.012028710.01622190.01872610.01086310.206433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى كوردبا نيكاراغوا

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NIO في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى NIO وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / نيكاراغوا كوردوبا
1 ISK0.26851 NIO
5 ISK1.34255 NIO
10 ISK2.68511 NIO
20 ISK5.37022 NIO
50 ISK13.42555 NIO
100 ISK26.85110 NIO
250 ISK67.12775 NIO
500 ISK134.25550 NIO
1000 ISK268.51100 NIO
2000 ISK537.02200 NIO
5000 ISK1342.55500 NIO
10000 ISK2685.11000 NIO
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Icelandic Króna
1 NIO3.72424 ISK
5 NIO18.62120 ISK
10 NIO37.24240 ISK
20 NIO74.48480 ISK
50 NIO186.21200 ISK
100 NIO372.42400 ISK
250 NIO931.06000 ISK
500 NIO1862.12000 ISK
1000 NIO3724.24000 ISK
2000 NIO7448.48000 ISK
5000 NIO18621.20000 ISK
10000 NIO37242.40000 ISK