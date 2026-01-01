50 كرونة آيسلندية إلى كوردبا نيكاراغوا

حوّل ISK إلى NIO بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
kr1 ISK = 0.3038 NIO

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    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من ISK إلى NIO،

يستخدم مخططنا التفاعلي من ISK إلى NIO متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من ISK إلى NIO اليوم

ISKNIO
1 ISK0.30 NIO
5 ISK1.52 NIO
10 ISK3.04 NIO
20 ISK6.08 NIO
50 ISK15.19 NIO
100 ISK30.38 NIO
250 ISK75.94 NIO
500 ISK151.88 NIO
1000 ISK303.77 NIO
2000 ISK607.53 NIO
5000 ISK1,518.84 NIO
10000 ISK3,037.67 NIO
NIOISK
1 NIO3.29 ISK
5 NIO16.46 ISK
10 NIO32.92 ISK
20 NIO65.84 ISK
50 NIO164.60 ISK
100 NIO329.20 ISK
250 NIO823.00 ISK
500 NIO1,646.00 ISK
1000 NIO3,291.99 ISK
2000 NIO6,583.98 ISK
5000 NIO16,459.95 ISK
10000 NIO32,919.90 ISK

الأسئلة الشائعة