5,000 كوردبا نيكاراغوا إلى كرونة آيسلندية

تحويل NIO إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

5,000 nio
18,596.45 isk

C$1.000 NIO = kr3.719 ISK

Mid-market exchange rate at 01:47
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

NIO إلى ISK مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8491.11393.3691.5131.6570.94721.69
1 GBP1.17811.311109.9761.7821.9511.11625.547
1 USD0.8990.763183.9161.361.4890.85119.494
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قرطبة نيكاراغوا

NIO إلى USD

NIO إلى EUR

NIO إلى GBP

NIO إلى INR

NIO إلى JPY

NIO إلى RUB

NIO إلى AUD

NIO إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل نيكاراغوا كوردوبا / Icelandic Króna
1 NIO٣٫٧١٩٢٩ ISK
5 NIO١٨٫٥٩٦٤٥ ISK
10 NIO٣٧٫١٩٢٩٠ ISK
20 NIO٧٤٫٣٨٥٨٠ ISK
50 NIO١٨٥٫٩٦٤٥٠ ISK
100 NIO٣٧١٫٩٢٩٠٠ ISK
250 NIO٩٢٩٫٨٢٢٥٠ ISK
500 NIO١٬٨٥٩٫٦٤٥٠٠ ISK
1000 NIO٣٬٧١٩٫٢٩٠٠٠ ISK
2000 NIO٧٬٤٣٨٫٥٨٠٠٠ ISK
5000 NIO١٨٬٥٩٦٫٤٥٠٠٠ ISK
10000 NIO٣٧٬١٩٢٫٩٠٠٠٠ ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / نيكاراغوا كوردوبا
1 ISK٠٫٢٦٨٨٧ NIO
5 ISK١٫٣٤٤٣٥ NIO
10 ISK٢٫٦٨٨٦٩ NIO
20 ISK٥٫٣٧٧٣٨ NIO
50 ISK١٣٫٤٤٣٤٥ NIO
100 ISK٢٦٫٨٨٦٩٠ NIO
250 ISK٦٧٫٢١٧٢٥ NIO
500 ISK١٣٤٫٤٣٤٥٠ NIO
1000 ISK٢٦٨٫٨٦٩٠٠ NIO
2000 ISK٥٣٧٫٧٣٨٠٠ NIO
5000 ISK١٬٣٤٤٫٣٤٥٠٠ NIO
10000 ISK٢٬٦٨٨٫٦٩٠٠٠ NIO