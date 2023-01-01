كرونة آيسلندية إلى روبية باكستانية

تحويل ISK إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٬١٤٧٫٤٤ pkr

1.00000 ISK = 2.14744 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:34 UTC
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ISK إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437831.659640.9628518.2978
1GBP1.1532711.22985102.2431.658211.914011.1104321.1024
1USD0.937750.813107183.13451.34831.55630.902917.1585
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621830.01872030.01086070.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Pakistani Rupee
1 ISK2.14744 PKR
5 ISK10.73720 PKR
10 ISK21.47440 PKR
20 ISK42.94880 PKR
50 ISK107.37200 PKR
100 ISK214.74400 PKR
250 ISK536.86000 PKR
500 ISK1073.72000 PKR
1000 ISK2147.44000 PKR
2000 ISK4294.88000 PKR
5000 ISK10737.20000 PKR
10000 ISK21474.40000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Icelandic Króna
1 PKR0.46567 ISK
5 PKR2.32835 ISK
10 PKR4.65670 ISK
20 PKR9.31340 ISK
50 PKR23.28350 ISK
100 PKR46.56700 ISK
250 PKR116.41750 ISK
500 PKR232.83500 ISK
1000 PKR465.67000 ISK
2000 PKR931.34000 ISK
5000 PKR2328.35000 ISK
10000 PKR4656.70000 ISK