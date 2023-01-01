1 روبية باكستانية إلى كرونة آيسلندية

تحويل PKR إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٠٫٤٩ isk

1.00000 PKR = 0.48885 ISK

Mid-market exchange rate at 03:44
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.073289.25481.465511.648290.9634518.7301
1GBP1.1527411.2371102.8861.689321.900021.1106121.5906
1USD0.93180.808342183.1671.365551.535860.897717.4526
1INR0.01120390.009719510.01202410.01641940.01846720.01079390.20985

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupee

PKR إلى USD

PKR إلى EUR

PKR إلى INR

PKR إلى GBP

PKR إلى AED

PKR إلى CAD

PKR إلى SAR

PKR إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Icelandic Króna
1 PKR0.48885 ISK
5 PKR2.44423 ISK
10 PKR4.88846 ISK
20 PKR9.77692 ISK
50 PKR24.44230 ISK
100 PKR48.88460 ISK
250 PKR122.21150 ISK
500 PKR244.42300 ISK
1000 PKR488.84600 ISK
2000 PKR977.69200 ISK
5000 PKR2444.23000 ISK
10000 PKR4888.46000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Pakistani Rupee
1 ISK2.04563 PKR
5 ISK10.22815 PKR
10 ISK20.45630 PKR
20 ISK40.91260 PKR
50 ISK102.28150 PKR
100 ISK204.56300 PKR
250 ISK511.40750 PKR
500 ISK1022.81500 PKR
1000 ISK2045.63000 PKR
2000 ISK4091.26000 PKR
5000 ISK10228.15000 PKR
10000 ISK20456.30000 PKR