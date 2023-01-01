5 كرونة آيسلندية إلى روبية باكستانية

تحويل ISK إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

5 isk
10.05 pkr

1.00000 ISK = 2.01060 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Pakistani Rupee
1 ISK2.01060 PKR
5 ISK10.05300 PKR
10 ISK20.10600 PKR
20 ISK40.21200 PKR
50 ISK100.53000 PKR
100 ISK201.06000 PKR
250 ISK502.65000 PKR
500 ISK1005.30000 PKR
1000 ISK2010.60000 PKR
2000 ISK4021.20000 PKR
5000 ISK10053.00000 PKR
10000 ISK20106.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / Icelandic Króna
1 PKR0.49736 ISK
5 PKR2.48682 ISK
10 PKR4.97364 ISK
20 PKR9.94728 ISK
50 PKR24.86820 ISK
100 PKR49.73640 ISK
250 PKR124.34100 ISK
500 PKR248.68200 ISK
1000 PKR497.36400 ISK
2000 PKR994.72800 ISK
5000 PKR2486.82000 ISK
10000 PKR4973.64000 ISK