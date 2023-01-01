Исландские кроны в пакистанские рупии

Сконвертируйте ISK в PKR по реальному обменному курсу

1000 isk
2237.57 pkr

1.00000 ISK = 2.23757 PKR

Среднерыночный курс в 17:36 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса ISK к PKR

1 мин. назад 1 ISK → 0 PKR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.0732588.96171.454471.670820.9565518.5018
1GBP1.1634711.2487103.5051.692241.943961.1129121.5263
1USD0.931750.800833182.891.35521.556780.891317.239
1INR0.01124080.009661390.012064210.01634940.01878130.01075280.207974

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for исландская крона

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Исландская крона / Пакистанская рупия
1 ISK2.23757 PKR
5 ISK11.18785 PKR
10 ISK22.37570 PKR
20 ISK44.75140 PKR
50 ISK111.87850 PKR
100 ISK223.75700 PKR
250 ISK559.39250 PKR
500 ISK1118.78500 PKR
1000 ISK2237.57000 PKR
2000 ISK4475.14000 PKR
5000 ISK11187.85000 PKR
10000 ISK22375.70000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Исландская крона
1 PKR0.44691 ISK
5 PKR2.23456 ISK
10 PKR4.46913 ISK
20 PKR8.93826 ISK
50 PKR22.34565 ISK
100 PKR44.69130 ISK
250 PKR111.72825 ISK
500 PKR223.45650 ISK
1000 PKR446.91300 ISK
2000 PKR893.82600 ISK
5000 PKR2234.56500 ISK
10000 PKR4469.13000 ISK