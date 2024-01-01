İzlanda kronundan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile ISK → PKR çevirin

1.000 isk
2.013,28 pkr

1.00000 ISK = 2.01328 PKR

07:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.93181.347451.354451.540950.7962731.6440619.03
1 EUR1.073211.446081.45361.653750.854551.7644120.423
1 SGD0.7421430.69152311.005191.143610.5909481.2201314.123
1 CAD0.7383070.6879490.99483211.137690.5878941.2138214.05

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İzlanda kronundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Pakistan Rupisi
1 ISK2.01328 PKR
5 ISK10.06640 PKR
10 ISK20.13280 PKR
20 ISK40.26560 PKR
50 ISK100.66400 PKR
100 ISK201.32800 PKR
250 ISK503.32000 PKR
500 ISK1006.64000 PKR
1000 ISK2013.28000 PKR
2000 ISK4026.56000 PKR
5000 ISK10066.40000 PKR
10000 ISK20132.80000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / İzlanda Kronu
1 PKR0.49670 ISK
5 PKR2.48351 ISK
10 PKR4.96702 ISK
20 PKR9.93404 ISK
50 PKR24.83510 ISK
100 PKR49.67020 ISK
250 PKR124.17550 ISK
500 PKR248.35100 ISK
1000 PKR496.70200 ISK
2000 PKR993.40400 ISK
5000 PKR2483.51000 ISK
10000 PKR4967.02000 ISK