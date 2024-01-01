10 bin Pakistan rupisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile PKR → ISK çevirin

1,000₨ PKR = 0,4927kr ISK

10:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 PKR → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,50150,5015
Düşük0,49000,4851
Ortalama0,49580,4927
Değişim-0.32%0.45%
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1 PKR → ISK istatistikleri

PKR → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5015, en düşük 0,4900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4958 oldu. PKR → ISK kurundaki değişiklik -0.32 değerindeydi.

PKR → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5015, en düşük 0,4851 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4927 oldu. PKR → ISK kurundaki değişiklik 0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4020,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,055189,0610,8363,8761,4873,96136,446
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,54514,6361,7794,73843,601

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / İzlanda Kronu
1 PKR0,49270 ISK
5 PKR2,46349 ISK
10 PKR4,92697 ISK
20 PKR9,85394 ISK
50 PKR24,63485 ISK
100 PKR49,26970 ISK
250 PKR123,17425 ISK
500 PKR246,34850 ISK
1000 PKR492,69700 ISK
2000 PKR985,39400 ISK
5000 PKR2.463,48500 ISK
10000 PKR4.926,97000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Pakistan Rupisi
1 ISK2,02965 PKR
5 ISK10,14825 PKR
10 ISK20,29650 PKR
20 ISK40,59300 PKR
50 ISK101,48250 PKR
100 ISK202,96500 PKR
250 ISK507,41250 PKR
500 ISK1.014,82500 PKR
1000 ISK2.029,65000 PKR
2000 ISK4.059,30000 PKR
5000 ISK10.148,25000 PKR
10000 ISK20.296,50000 PKR