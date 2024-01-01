100 пакистанских рупий в исландские кроны

Сконвертируйте PKR в ISK по реальному обменному курсу

₨1,000 PKR = kr0,4991 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PKR к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 PKR в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,49910,4991
Низкий0,49000,4851
В среднем0,49460,4925
Изменение1.53%0.73%
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Соотношение 1 PKR к ISK

За последние 30 дней максимальный курс PKR к ISK составил 0,4991, а минимальный — 0,4900. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4946. Изменение курса PKR к ISK в процентном соотношении составило 1.53.

За последние 90 дней максимальный курс PKR к ISK составил 0,4991, а минимальный — 0,4851. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4925. Изменение курса PKR к ISK в процентном соотношении составило 0.73.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,93384,3890,7743,6731,3913,75634,365
1 EUR1,072190,4570,833,9371,4914,02636,836
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0160,0450,407
1 GBP1,2921,205109,02714,7451,7974,85344,398

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Как произвести расчет конвертации из пакистанских рупий в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PKR из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PKR в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для пакистанских рупий

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PKR в INR

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PKR в AED

PKR в CAD

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PKR в TRY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Пакистанская рупия / Исландская крона
1 PKR0,49914 ISK
5 PKR2,49569 ISK
10 PKR4,99137 ISK
20 PKR9,98274 ISK
50 PKR24,95685 ISK
100 PKR49,91370 ISK
250 PKR124,78425 ISK
500 PKR249,56850 ISK
1000 PKR499,13700 ISK
2000 PKR998,27400 ISK
5000 PKR2 495,68500 ISK
10000 PKR4 991,37000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Пакистанская рупия
1 ISK2,00346 PKR
5 ISK10,01730 PKR
10 ISK20,03460 PKR
20 ISK40,06920 PKR
50 ISK100,17300 PKR
100 ISK200,34600 PKR
250 ISK500,86500 PKR
500 ISK1 001,73000 PKR
1000 ISK2 003,46000 PKR
2000 ISK4 006,92000 PKR
5000 ISK10 017,30000 PKR
10000 ISK20 034,60000 PKR