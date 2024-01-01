10 исландских крон в пакистанские рупии

Сконвертируйте ISK в PKR по реальному обменному курсу

10 isk
20,21 pkr

kr1,000 ISK = ₨2,021 PKR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в PKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,03732,0373
Низкий2,00331,9710
В среднем2,01882,0088
Изменить0.82%2.54%
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Соотношение 1 ISK к PKR

За последние 30 дней максимальный курс ISK к PKR составил 2,0373, а минимальный — 2,0033. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,0188. Изменение курса ISK к PKR в процентном соотношении составило 0.82.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к PKR составил 2,0373, а минимальный — 1,9710. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0088. Изменение курса ISK к PKR в процентном соотношении составило 2.54.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в пакистанские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и PKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в PKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

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ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Пакистанская рупия
1 ISK2,02116 PKR
5 ISK10,10580 PKR
10 ISK20,21160 PKR
20 ISK40,42320 PKR
50 ISK101,05800 PKR
100 ISK202,11600 PKR
250 ISK505,29000 PKR
500 ISK1 010,58000 PKR
1000 ISK2 021,16000 PKR
2000 ISK4 042,32000 PKR
5000 ISK10 105,80000 PKR
10000 ISK20 211,60000 PKR
Обменные курсы Пакистанская рупия / Исландская крона
1 PKR0,49477 ISK
5 PKR2,47383 ISK
10 PKR4,94766 ISK
20 PKR9,89532 ISK
50 PKR24,73830 ISK
100 PKR49,47660 ISK
250 PKR123,69150 ISK
500 PKR247,38300 ISK
1000 PKR494,76600 ISK
2000 PKR989,53200 ISK
5000 PKR2 473,83000 ISK
10000 PKR4 947,66000 ISK