كرونة آيسلندية إلى نيراس نيجيري

تحويل ISK إلى NGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
5671.01 ngn

1.00000 ISK = 5.67101 NGN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:33 UTC
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ISK إلى NGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 NGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0662588.64221.437941.659920.9629518.2987
1GBP1.1533411.2299102.2471.658641.914691.110621.1072
1USD0.937850.813074183.13451.34861.556780.903117.1617
1INR0.01128130.009780230.012028710.01622190.01872610.01086310.206433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى نيراس نيجيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى NGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / النيرة النيجيرية
1 ISK5.67101 NGN
5 ISK28.35505 NGN
10 ISK56.71010 NGN
20 ISK113.42020 NGN
50 ISK283.55050 NGN
100 ISK567.10100 NGN
250 ISK1417.75250 NGN
500 ISK2835.50500 NGN
1000 ISK5671.01000 NGN
2000 ISK11342.02000 NGN
5000 ISK28355.05000 NGN
10000 ISK56710.10000 NGN
معدلات التحويل النيرة النيجيرية / Icelandic Króna
1 NGN0.17633 ISK
5 NGN0.88167 ISK
10 NGN1.76335 ISK
20 NGN3.52670 ISK
50 NGN8.81675 ISK
100 NGN17.63350 ISK
250 NGN44.08375 ISK
500 NGN88.16750 ISK
1000 NGN176.33500 ISK
2000 NGN352.67000 ISK
5000 NGN881.67500 ISK
10000 NGN1763.35000 ISK