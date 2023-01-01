كرونة آيسلندية إلى دالاسي غامبي

تحويل ISK إلى GMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
474.23 gmd

1.00000 ISK = 0.47423 GMD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:28 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

ISK إلى GMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 GMD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.0661588.63381.437331.659640.962518.2988
1GBP1.1536711.23005102.261.658291.914771.1104121.1118
1USD0.937950.812975183.13451.348151.556660.902817.1634
1INR0.01128240.009779030.012028710.01621650.01872460.01085950.206453

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Gambian Dalasi
1 ISK0.47423 GMD
5 ISK2.37113 GMD
10 ISK4.74225 GMD
20 ISK9.48450 GMD
50 ISK23.71125 GMD
100 ISK47.42250 GMD
250 ISK118.55625 GMD
500 ISK237.11250 GMD
1000 ISK474.22500 GMD
2000 ISK948.45000 GMD
5000 ISK2371.12500 GMD
10000 ISK4742.25000 GMD
معدلات التحويل Gambian Dalasi / Icelandic Króna
1 GMD2.10870 ISK
5 GMD10.54350 ISK
10 GMD21.08700 ISK
20 GMD42.17400 ISK
50 GMD105.43500 ISK
100 GMD210.87000 ISK
250 GMD527.17500 ISK
500 GMD1054.35000 ISK
1000 GMD2108.70000 ISK
2000 GMD4217.40000 ISK
5000 GMD10543.50000 ISK
10000 GMD21087.00000 ISK